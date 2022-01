Chivas reporta tres casos positivos a Covid-19; América, con siete bajas ante Puebla; reprograman el Pumas vs. Toluca

Guadalajara informó que tras realizarse las pruebas de Covid-19 detectó tres casos positivos.

El club rojiblanco compartió en su cuenta de Twitter el reporte médico y precisó los contagios.

"Todos ellos se encuentran en aislamiento y con el debido seguimiento médico", se lee en el comunicado.

Aunque no se precisó el nombre de las personas con Covid-19, se rumora que podrían ser dos jugadores y uno del staff.

Con este hecho, Chivas se une a Monterrey, Tigres y América como los equipos que registra contagios en sus elementos.

Estos casos de dan a tan sólo tres días de su debut en el torneo Clausura 2022, su partido de la Jornada 1 es en casa ante el Mazatlán.

América, con siete bajas ante Puebla



Fiel a su estilo, Santiago Solari evita la polémica y prefiere dejar los análisis del pasado "para los nostálgicos". Ha disputado tres torneos con América (dos Ligas y una Concacaf) y no ha podido conquistar algún campeonato.

Sin embargo, mañana inician su participación en el Clausura 2022 ante Puebla y la ilusión en Coapa se ha renovado.

"Nosotros los análisis del pasado los dejamos para los nostálgicos, nosotros enfrentamos este año con las ilusiones renovadas, con ganas de empezar y nuevas energías de disfrutar el futbol que tanto nos gusta", declaró en conferencia de prensa.

El primer encuentro de las Águilas no será nada complicado. Visitarán a La Franja con siete bajas. Así lo confirmó el estratega argentino.

"Han habido cinco bajas deportivas y tenemos siete bajas por motivos de salud para esta convocatoria, se han incorporado dos jugadores (Jonathan dos Santos y Diego Valdés) pero ninguno está para jugar todavía", aseveró.

¿Pretexto, advertencia o simple realidad? El timonel de los azulcrema acepta un desabasto de jugadores, pero espera que la falta de piernas pueda ser reemplazada con ganas.

"Estamos desabastecidos de piernas en el inicio de año y tenemos que cubrirlo con ganas", dijo el estratega, quien no contará con tres elementos por Covid-19, dos lesiones y la falta de adaptación de los dos refuerzos.

Reprograman el Pumas vs. Toluca por casos de Covid-19

El encuentro entre Pumas y Toluca de la Jornada 1 en el Olímpico Universitario ha cambiado de día y hora, por casos de Covid-19 en el conjunto de los Diablos Rojos.

Si bien, ambos equipos anunciaron casos de coronavirus, el detonante fueron los siete casos del conjunto escarlata; Universidad anunció dos contagios (un miembro cuerpo técnico y un jugador).

El partido que estaba programado para el domingo 8 de enero a las 12:00 horas, se recorrió un día y se disputará a las 21:00 horas.

"La Liga MX conjunto con ambos clubes, determinó reprogramar el partido de la Jornada 1 ante Pumas de la UNAM, para el próximo lunes 10 de enero, a las 21:00 horas", informó el Toluca mediante un comunicado.

Este encuentro se suma al reprogramado entre Santos y Tigres, que también presentó un alto número de casos de Covid-19 en el cuadro felino.

La Liga MX sigue siendo golpeada por la cuarta ola de coronavirus en el país. En el cuadro de las Chivas también fueron anunciados tres casos este día, mientras que en el conjunto de Cruz Azul, dos más.