Chivas separa a dos futbolistas por indisciplina

Las Chivas informaron que dos de sus futbolistas del equipo femenil fueron separadas del primer equipo y no serán tomadas en cuenta para los siguientes dos partidos del equipo debido a que ´incumplieron´ con ´algunos lineamientos establecidos´ del reglamento interno del Club Guadalajara, así que entrenarán con la Sub-17.Se trata de las futbolistas Rubí Soto y Carolina Jaramillo de acuerdo a la información que brindó el Rebaño, "El Club Deportivo Guadalajara informa que Rubí Soto y Carolina Jaramillo no serán consideradas para los partidos contra América y Tigres de las Jornadas 12 y 13 respectivamente, al haber incumplido con algunos lineamientos establecidos en nuestros reglamentos internos. Ambas jugadoras entrenarán algunos días con el equipo Sub 17 de nuestras Fuerzas Básicas Femeniles", informaron en un comunicado.El equipo que dirige Edgar Mejía tendrá dos bajas sensibles de cara a los siguientes compromisos de la Liga MX Femenil en los que enfrentarán al América y a Tigres. Actualmente el equipo rojiblanco femenil se ubica en la tercera posición del torneo con 25 unidades.