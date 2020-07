Chivas ya no se transmitirá por Multimedios

Siguen los cambios y movimientos en el futbol de estufa, y no de jugadores, sino de televisoras con los clubes.

Para este Apertura 2020, Guadalajara iba a ser el equipo que tuviera más opciones para transmitirse, para verse, la gente podía escoger entre varios canales, varias narraciones para observar los juegos del Rebaño Sagrado.

Pero Multimedios ya no irá con Chivas.

El canal no llegó a un acuerdo con la directiva del Guadalajara y dejará de pasar sus partidos desde este torneo.

Así que si nada raro ocurre, el cuadro tapatío se quedará con TV Azteca, Televisa e Izzi con ESPN, además de su plataforma Chivas TV.