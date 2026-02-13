Chloe Kim se queda sin su triple de oro

logo pulso
Por AP

Febrero 13, 2026 03:00 a.m.
A
LIVIGNO.- Chloe Kim se quedó corta en su intento de convertirse en la primera snowboarder olímpica en ganar tres medallas de oro consecutivas al finalizar segunda, por detrás de la surcoreana Choi Gaon, en el halfpipe femenino.

Choi, de 17 años, destronó a la campeona de las previas dos ediciones olímpicas, con una puntuación de 90,25 en su última bajada.

Kim tuvo una oportunidad más de volver a lo más alto, pero la estadounidense de 25 años se cayó en la última de sus tres bajadas y se conformó con la plata. La japonesa Mitsuki Ono se llevó el bronce.

Choi sufrió una dura caída en su primera bajada antes de sorprender a Kim y al resto del público reunido en una noche nevada en los Alpes italianos. Choi se estrelló contra la pendiente del halfpipe y se deslizó hasta la mitad del recorrido, donde permaneció varios minutos. Tras ser atendida por el personal médico, salió del recorrido sin ayuda.

No estaba claro que siquiera fuera a regresar para su segunda bajada, pero lo hizo y la completó. Luego llegó su turno en el halfpipe que le valió el oro.

Choi se convirtió en la ganadora más joven de los X Games en 2023, a los 14 años. Ahora, la debutante olímpica es la primera mujer no estadounidense en ganar el oro en la principal prueba del snowboard desde que la australiana Torah Bright lo logró en 2010. La estadounidense Kaitlyn Farrington se consagró en 2014 en los Juegos Olímpicos de Sochi, y Kim triunfó en Pyeongchang y Beijing.

