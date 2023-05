‘Chocolatito’ Hernández gana por decisión

Romario Eliud Ventura Ruiz

En una pelea coestelar emocionante, el boxeador regiomontano Alexis “Chocolatito” Hernández venció al hidalguense Diego Montalvo en el evento Round Zero Fight Night, presentado por Armstrong Armored e Intercash, que tuvo lugar en el Salón Ribera de Monterrey, Nuevo León.

Con este resultado, Hernández mantiene su invicto en el terreno profesional con seis victorias y un empate, mientras que Montalvo sufre su primera derrota en su carrera, que incluye cuatro victorias y un empate.

Los primeros dos rounds fueron de estudio entre ambos boxeadores, pero el local conectó los mejores golpes de la tanda, sacudiendo a su oponente en dos ocasiones.

En el tercer y cuarto round, el boxeador de Pachuca, Hidalgo, intentó equilibrar el combate con una serie de combinaciones al rostro del regiomontano, quien buscaba poner fin a la pelea con un solo golpe.

En los dos rounds restantes, el dominio de la pelea en la categoría de peso de 52 kilogramos fue alternado, con ambos contendientes dando lo mejor de sí en busca de la victoria.

Finalmente, los jueces dictaminaron a favor del regiomontano, levantando su brazo como ganador. El tercero en la superficie, Jorge García, fue quien anunció la decisión.

“Me siento satisfecho, aunque esperaba el nocaut. Reconozco que la inactividad me afectó mucho, estuve fuera durante un año y medio, aunque no es excusa. Trabajé muy duro con mi nutriólogo para esta ocasión”, reveló Hernández al finalizar la pelea. El boxeador lució un pantaloncillo de color blanco con detalles en negro.

“Nunca sentí un golpe que me doliera, me faltó ser más constante en mis golpes. No me considero el mejor boxeador, siempre hay cosas por mejorar”, afirmó la joven promesa regiomontana.