"Chofis, "Gallito" y Alexis Peña, fuera de prácticas de Chivas por tema de Dieter Villalpando

Luego de no ser tomados en cuenta el pasado fin de semana para el partido ante Pumas, de la jornada 16, Eduardo López, Alexis Peña y José Juan Vázquez, se mantienen a la expectativa de lo que la directiva les diga qué procederá en su caso tras el escándalo que se armó con el tema de Dieter Villalpando, quien sigue separado del equipo atendiendo su tema legal.

"Chofis", Peña y "Gallito", están relacionados con el evento donde se le ha demandado a Villalpando, motivo por el cual el sábado la dirigencia determinó dar un golpe duro dejando a los jugadores fuera de la convocatoria para el partido del sábado.

Los tres no estuvieron trabajando este lunes con el equipo, ni en las categorías inferiores. La dirigencia está deliberando qué castigo ejemplar pondrá, ya que violaron varios puntos internos que antes de iniciar el torneo, por escrito se os habían dado.

Otro de los puntos que hicieron caso omiso los tres y Villalpando, fue que en este momento por la pandemia la exigencia era cuidarse lo más posible, tener contacto con el menor número de personas ajenas a su entorno.

En la directiva no se explican cómo actuaron de esta forma, ya que los mismos jugadores son testigos de la gran inversión económica que se realiza en pruebas para COVID-19, para que en una noche de parranda, les haya sido indiferente y pusieron en peligro a sus compañeros, al actuar de manera tan irresponsable.

La buena noticia es que Antonio Briseño y Ángel Zaldívar, ya están integrados a los trabajos, toda vez que la prueba de Covid salió negativa y son elegibles para el encuentro del próximo fin de semana, ante el Monterrey.

El caso del delantero José Juan Macías evoluciona, va disminuyendo el dolor en la zona afectada muscularmente y en estos días comenzará a trabajar más fuerte, pero el cuerpo técnico no quiere apresurarlo y si es necesario que descanse en la última fecha, así lo harán.

Finalmente, el técnico Víctor Manuel Vucetich y sus auxiliares Carlos Barra y Sergio Almaguer, se hicieron nueva pruebas de Covid, están a la espera de los resultados, por lo pronto Ricardo Cadena está al frente del equipo.