"Chucho" Ramírez toma riendas en Pumas; analizará continuidad de Marioni

Pese a que el estratega argentino se escuda en tener un contrato de tres años, Jesús Ramírez, nuevo presidente deportivo, dejó en vilo el puesto del director técnico.

"Eso lo voy a definir con Bruno, me voy a reunir con él. Esperé hasta que fuera oficial mi presentación, veré qué piensa y también su cuerpo técnico, para analizar lo que sucedió (quedarse sin Liguilla), y tomar una decisión", explicó. "Me quiero dar tiempo para no tomar decisiones a la ligera".

Respecto a Leandro Augusto, vicepresidente deportivo, Ramírez simplemente indicó que "sigue en la institución, pero como todos será evaluado para tomar una decisión más adelante".

Aunque el tema de los refuerzos aún está por discutirse, el ex técnico campeón mundial sub-17 respaldó el proyecto trazado por Rodrigo Ares de Parga, presidente del club.

"Rodrigo ha hecho cosas importantes en la infraestructura con cantera y cantera dos, es parte del trabajo a desarrollar. El ADN no va a cambiar, así lo vamos a trabajar".

"Estoy feliz porque regreso a esta institución, a esta casa, para regresar mucho de lo que me dieron. Reto complicado, pero hay elementos suficientes, hay que reinventarlos a lo que fue hace una temporada", concluyó.