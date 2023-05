Chucky Lozano y otros futbolistas mexicanos que han sido campeones en Europa

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- Pareciera que no, pero la realidad es que una gran parte de los futbolistas mexicanos que han ido a jugar a Europa han conseguido ser campeones, ya sea con títulos locales o internacionales.

Todo esto viene porque Hirving Lozano levantará un trofeo más en el viejo continente, con el Napoli, pues el cuadro italiano conquistó su primer título de la Serie A desde hace 33 años.

Aquí el recuento de los mexicanos campeones en Europa:

Hugo Sánchez

Campeón de la Copa del Rey con el Atlético de Madrid (84-85) y Real Madrid (88-89)

Campeón de La Liga Española con el Real Madrid (85-86, 86-87, 87-88, 88-89 y 89-90)

Campeón de la Supercopa de España con el Real Madrid (87-88, 88-89 y 89-90)

**Rafael Márquez

Campeón de la Ligue 1 con el Mónaco (1990-2000)

Campeón de la Supercopa de Francia con el Mónaco (1990-2000)

Campeón de la Copa de Francia con el Mónaco (2002-2003)

Campeón de La Liga Española con el Barcelona (2004-05, 2005-06, 2008-09 y 2009-10)

Campeón de la Supercopa de España con el Barcelona (2005-06, 2006-07 y 2008-09)

Campeón de la Copa del Rey con el Barcelona (2008-09)

Rafael Márquez - Barcelona (2003/2010)

**Pavel Pardo

Campeón de la Bundesliga con el Stuttgart (2006-07)

**Ricardo Osorio

Campeón de la Bundesliga con el Stuttgart (2006-07)

**Nery Castillo

Campeón de la Liga de Grecia con el Olympiakos (1999-00, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2005-06 y 2006-07)

Campeón de la Copa de Grecia con el Olympiakos (2004-05 y 2005-06)

Campeón de la Liga de Ucrania con el Shakhtar (2007-08)

Campeón de la Copa de Ucrania con el Shakhtar (2007-08)

**Carlos Salcido

Campeón de la Eredivisie con el PSV (2006-07 y 2007-08)

Campeón de la Supercopa de Holanda (2007-08)

**Efraín Juárez

Campeón de la Scottish Premiership con el Celtic (2011-12)

**Jonathan dos Santos

Campeón de La Liga Española con el Barcelona (2009-10, 2010-11 y 2012-13)

Campeón de la Supercopa de España con el Barcelona (2009-10 y 2010-11)

Campeón de la Copa del Rey con el Barcelona (2011-12)

**Héctor Moreno

Campeón de la Eredivisie con el AZ Alkmaar (2008-09) y con el PSV (2015-16)

Campeón de la Supercopa de Holanda con el AZ Alkmaar (2008-09) y con el PSV (2015-16)

**Javier Hernández

Campeón de la Premier League con el Manchester United (2010-11 y 2012-13)

Campeón de la Community Shield con el Manchester United (2010-11, 2011-12 y 2012-13)

**Andrés Guardado

Campeón de la Eredivisie con el PSV (2014-15 y 2015-16)

Campeón de la Supercopa de Holanda (2014-15 y 2015-16)

Campeón de la Copa del Rey con el Betis (2021-22)

**Diego Reyes

Campeón de la Primeira Liga con el Porto (2017-18)

Campeón de la Supercopa de Portugal (2013-14)

**Héctor Herrera

Campeón de la Primeira Liga con el Porto (2017-18)

Campeón de la Supercopa de Portugal (2013-14)

**Alan Pulido

Campeón de la Liga de Grecia con el Olympiakos (2015-16)

**Raúl Jiménez

Campeón de la Supercopa de España con el Atlético de Madrid (2014-15)

Campeón de la Primeira Liga con el Benfica (2015-16 y 2016-17)

Campeón de Copa de Portugal con el Benfica (2015-16 y 2016-17)

Campeón de la Supercopa de Portugal con el Benfica (2015-16 y 2016-17)

**Miguel Layún

Campeón de la Primeira Liga con el Porto (2017-18)

**Raúl Gudiño

Campeón de la Liga de Chipre con el Apoel (2017-18)

**Hirving 'Chucky' Lozano

Campeón de la Eredivisie con el PSV (2017-18)

Campeón de la Copa de Italia con el Napoli (2019-20)

**Jesús Manuel 'Tecatito' Corona

Campeón de la Primeira Liga con el Porto (2017-18, 2019-20 y 2021-22)

Campeón de la Supercopa de Portugal con el Porto (2017-18 y 2019-20)

Campeón de la Copa de Portugal (2019-2020)

**Erick Gutiérrez

Campeón de la Copa de Holanda con el PSV (2021-22 y 2022-23)

Campeón de la Supercopa de Holanda con el PSV (2022-23)

**Edson Álvarez

Campeón de la Eredivisie con el Ajax (2020-21 y 2021-22)

Campeón de la Copa de Holanda con el Ajax (2020-21)

**Gerardo Aretaga

Campeón de la Copa de Bélgica con el Genk (2020-21)

**Eugenio Pizzuto

Campeón de la Ligue 1 con el Lille (2020-21)

Campeón de la Supercopa de Francia con el Lille (2021-22)

**Diego Lainez

Campeón de la Copa del Rey con el Betis (2021-22).