"Chupete" Suazo lanza mensaje en su presentación

Este martes, a unas horas de debutar con el equipo de Raya2 de la Liga de Expansión, Humberto "Chupete" Suazo habló de su regreso al futbol mexicano, dejando en claro que su mira está en el equipo de jóvenes, dirigido por su excompañero Aldo de Nigris y que no piensa regresar al Monterrey de la Liga MX.

"No me imagino otra cosa que ser un aporte en el equipo de Expansión, es una gran responsabilidad ser un ejemplo dentro y fuera de la cancha. Liderar un plantel joven es importante, no cometer los errores.

"Estoy consciente del trabajo que hay que hacer con el equipo. Veo que mis compañeros, los jóvenes, están esperanzados en dar el salto, pero les hice saber desde el primer día que primero, para estar entrenando en el primer equipo, deben de hacerlo bien en la Expansión, aquí deben de crecer. No me pasa por la mente en el primer equipo, yo me preocupo en estar bien físicamente y estar bien para Raya2".

Regresar a la ciudad es una alegría para él: "Dejé muchos amigos aquí en la ciudad, desde los directivos hasta jugadores. Antes tenía un carácter más difícil, hoy es diferente. Me agrada mucho ver cómo han cambiado las cosas, El Barrial, son instalaciones tremendas y me gusta mucho que hayan confiado en mí, estoy aquí para ayudar dentro y fuera de la cancha".

Será extraño ver a su compañero en la delantero, Aldo de Nigris, como técnico: "Él ha sido importante para mí, y yo para él. Es algo tremendo compartir vestuario con él, pero con mucho respeto, él es el jefe, vengo a ayudarlo para que triunfe".

Finalmente dijo que piensa hacer el resto de su vida en Monterrey: "Me gustaría que mis hijas jugaran aquí, todo a su debido tiempo, Nos estamos adaptando nuevamente a esta linda ciudad".