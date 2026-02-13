logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN VIAJE!

Fotogalería

¡BUEN VIAJE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Ciclistas potosinos por pase al Selectivo y ON

Por Romario Ventura

Febrero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Ciclistas potosinos por pase al Selectivo y ON

Todo se encuentra listo para que este domingo 15 de febrero se enfrenten los mejores ciclistas juveniles de San Luis Potosí, quienes competirán por su clasificación al Selectivo Estatal y a la Olimpiada Nacional 2026, eventos que se llevarán a cabo en las próximas semanas en el estado de Jalisco.

La competencia reunirá a destacados talentos del ciclismo potosino, entre ellos Gerardo Prado, quien recientemente fue protagonista en el Campeonato Nacional al medirse con el actual referente del ciclismo mexicano, Isaac del Toro, lo que ha generado gran expectativa entre los asistentes.

Además, el evento contará con la participación de ciclistas como Juan Pablo Rodríguez, Jimena Méndez, Victoria Romero, Mariana Cardona, Jaime Insa, Miltón Sánchez, Luis Alemán, Jonathan Hernández, Georgina Posadas y Michelle Hernández, así como otros jóvenes representantes de equipos como Posadas, BH, Tribikers, Crisa, entre otros.

La competencia será de acceso gratuito y promete convertirse en un atractivo espectáculo deportivo para los aficionados al ciclismo y para el público en general que se dé cita. La jornada se llevará a cabo en el circuito "Gran Peñón", ubicado al término de la avenida Juárez, en el cruce con el Anillo Periférico, a partir de las 8:00 de la mañana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Nelly Korda jugará por primera vez en México en Riviera Maya Open
Nelly Korda jugará por primera vez en México en Riviera Maya Open

Nelly Korda jugará por primera vez en México en Riviera Maya Open

SLP

El Universal

El torneo se realizará del 30 de abril al 3 de mayo en el campo El Camaleón, Mayakoba.

Wolfsburgo empata 2-2 con Juventus en playoffs femeninos: gol de Linder
Wolfsburgo empata 2-2 con Juventus en playoffs femeninos: gol de Linder

Wolfsburgo empata 2-2 con Juventus en playoffs femeninos: gol de Linder

SLP

AP

Manchester United dominó y ganó 3-0 en Madrid, dando un paso firme hacia cuartos de final.

Atlético de Madrid goleó 4-0 a Barcelona en semifinales
Atlético de Madrid goleó 4-0 a Barcelona en semifinales

Atlético de Madrid goleó 4-0 a Barcelona en semifinales

SLP

AP

Errores del arquero Joan García y la expulsión de Eric García complicaron la noche del Barcelona en Madrid.

Real Madrid celebra cena de convivencia para fortalecer equipo
Real Madrid celebra cena de convivencia para fortalecer equipo

Real Madrid celebra cena de convivencia para fortalecer equipo

SLP

AP

Vinícius Júnior y Kylian Mbappé cubrieron la cuenta de más de 1.000 euros en un restaurante elegante.