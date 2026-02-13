Ciclistas potosinos por pase al Selectivo y ON

Todo se encuentra listo para que este domingo 15 de febrero se enfrenten los mejores ciclistas juveniles de San Luis Potosí, quienes competirán por su clasificación al Selectivo Estatal y a la Olimpiada Nacional 2026, eventos que se llevarán a cabo en las próximas semanas en el estado de Jalisco.

La competencia reunirá a destacados talentos del ciclismo potosino, entre ellos Gerardo Prado, quien recientemente fue protagonista en el Campeonato Nacional al medirse con el actual referente del ciclismo mexicano, Isaac del Toro, lo que ha generado gran expectativa entre los asistentes.

Además, el evento contará con la participación de ciclistas como Juan Pablo Rodríguez, Jimena Méndez, Victoria Romero, Mariana Cardona, Jaime Insa, Miltón Sánchez, Luis Alemán, Jonathan Hernández, Georgina Posadas y Michelle Hernández, así como otros jóvenes representantes de equipos como Posadas, BH, Tribikers, Crisa, entre otros.

La competencia será de acceso gratuito y promete convertirse en un atractivo espectáculo deportivo para los aficionados al ciclismo y para el público en general que se dé cita. La jornada se llevará a cabo en el circuito "Gran Peñón", ubicado al término de la avenida Juárez, en el cruce con el Anillo Periférico, a partir de las 8:00 de la mañana.

