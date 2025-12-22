logo pulso
Cierre vibrante en la Estelar de Liga Azteca

La jornada dejó triunfos contundentes y empates de alto voltaje

Por Romario Ventura

Diciembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Cierre vibrante en la Estelar de Liga Azteca

La fecha 7 del Torneo Mictlán 2025, en la categoría Estelar Ramiro Leyva de la Liga de Futbol Azteca, se disputó con intensidad de principio a fin, dejando triunfos contundentes, empates de alto voltaje y duelos donde la efectividad marcó la diferencia en este domingo 21 de diciembre.

GANÓ BIEN

Las Mulas de Moreno F.C. hicieron valer su jerarquía y se quedaron con una sólida victoria de 2-0 sobre Real Estanzuela, con Guillermo González como el héroe de la tarde al firmar un doblete que selló el triunfo bajo el arbitraje de Juan Ramón Jara.

GRAN TRIUNFO

Con paso firme, Toros División superó 2-0 a Neysa 63, gracias a la contundencia de Óscar Aragón, quien marcó en dos ocasiones para encaminar a su equipo a una victoria clara y sin sobresaltos.

DIVISIÓN DE HONORES

En uno de los encuentros más equilibrados de la jornada, Real Saucito y Deportivo Ramírez repartieron puntos tras igualar 2-2. Por los saucitos anotaron Rubén Cervantes y Luis Alberto Paredes, mientras que por Deportivo Ramírez respondieron Ángel Rivera y Edgar Camacho, en un duelo intenso que mantuvo al público al filo del asiento.

BUENA VICTORIA

Con un segundo tiempo dominante, Atlético División se impuso 4-2 a Blues Stores. Las anotaciones de Luis A. Escalante (2), Alejandro Bartolo y Erick Santana marcaron la diferencia, pese a los esfuerzos de Hermenegildo Morales y José Loredo, quienes descontaron para Blues.

DOMINANTES

Los Buitres de Monte Oscuro confirmaron su buen momento al vencer 2-0 a Caver, con goles de Diego Hernández e Irvin Delgado, en un partido bien llevado por el silbante Ulises Ochoa Madrigal.

RESULTADO ADMINISTRATIVO

Finalmente, Abarrotes Muñiz se adjudicó la victoria 2-0 en la mesa ante Real Mandil, sumando puntos importantes en la clasificación.

