Cinco estrellas masculinas llamadas a brillar en París

A un año del inicio de los Juegos Olímpicos de París el nadador francés Leon Marchand o el tenista español Carlos Alcaraz se perfilan como dos de las máximas estrellas de una cita en la que el keniano Elliud Kipchoge tratará de agigantar su leyenda con la conquista de su tercer oro consecutivo en la prueba de maratón.

Una imponente lista de figuras entre las que no pueden faltar el pertiguista sueco Armad Duplantis o el ciclista neerlandés Mathieu van der Poel que confían en brillar en la "Ciudad de la Luz".

EON MARCHAND (FRANCIA/NATACIÓN)

La imagen de Michael Phelps levantando el puño del francés Leon Marchand tras arrebatarle el último récord del mundo, el de los 400 estilos, que seguía manteniendo vigente el mítico nadador estadounidense, el deportista con más medallas olímpicas de la historia, ejemplificó mejor que nada el relevo en el trono de la natación mundial.

Un relevo que Marchand, que entrena en Estados Unidos a las órdenes Bob Bowman, el técnico que dirigió la carrera de Phelps, tratará de completar el próximo año en París, donde el francés intentará ceñirse una corona a la que también aspiran el rumano David Popovici y el húngaro Kristof Milak.

Con el apoyo de su público Leon Marchand, de 21 años, intentará mejorar las dos medallas de oro -200 y 400 estilos- y una de plata que conquistó el pasado año en los Mundiales de Budapest.

Y es que el nadador francés sigue aumentando su programa con la inclusión en los Campeonatos del Mundo que se disputan en estos momentos en la ciudad japonesa de Fukuoka de la prueba de 200 braza a su calendario.

ELIUD KIPCHOGE (KENIA/ATLETISMO)

A sus 39 años el keniano Eliud Kipchoge tratará de agigantar todavía más su leyenda e intentará convertirse el próximo año en los Juegos de París en el primer atleta en la historia en encadenar tres títulos consecutivos de campeón olímpico de maratón.

Una gesta que no pudieron lograr ni el etíope Abebe Bikila, que tras colgarse el oro en Roma 1960 y Tokio 1964 no pudo concluir la maratón de los Juegos de México 1968, ni el alemán oriental Waldemar Cierpinski, que tras ganar en Montreal 76 y Moscú 80 no pudo competir en los Juegos de Los Ángeles 1984 por el boicot de la RDA a la cita olímpica.

Maleficio que intentará romper en la capital francesa un Kipchoge que ya sabe lo que es romper barreras imposibles, tras convertirse en octubre de 2019 en el primer atleta en completar los 42 kilómetros 195 metros en menos de dos horas, tras correr en un tiempo de 1h 59:40 en Viena.

Una gesta a la que Eliud Kipchoge quiere sumar un tercer oro olímpico, tras los logrados en Río 2026 y Tokio 2020, en un espectacular recorrido que llevará a los maratonianos a recorrer los monumentos más icónicos de la "Ciudad de la Luz".

CARLOS ALCARAZ (ESPAÑA/TENIS)

Acostumbrado a batir récords de precocidad tras convertirse en septiembre de 2022 con apenas 19 años en el jugador más joven en toda la historia en alcanzar el número uno de la clasificación mundial, el tenista español Carlos Alcaraz intentará convertirse en el jugador más joven en proclamarse campeón olímpico de tenis.

A sus recién cumplidos 20 años y con dos "grandes" en su mochila, tras ganar el Abierto de Estados Unidos y Wimbledon, el murciano se perfila como el rival a batir en la cita olímpica, que se disputará en el templo de la tierra batida, Roland Garros.

Una superficie sobre la que Carlos Alcaraz ganó su primer título como profesional y en la que se maneja a la mil maravillas, como demuestran las semifinales que alcanzó el español en la última edición de Roland, en las que cayó ante el serbio Novak Djokovic.

Antecedente que servirá, sin ninguna duda, de acicate para el jugador español que no sólo sueña con colgarse el oro olímpico en la categoría individual, sino subir también al podio en la de dobles formando pareja con uno de sus ídolos, Rafael Nadal.

ARMAND DUPLANTIS (SUECIA/ATLETISMO)´Pocas medallas parecen más seguras que la del sueco Armand Duplantis, que tratará de convertirse en el segundo atleta tras el estadounidense Bob Richards, que logró el oro en los Juegos de Helsinki 1962 y Melbourne 1956, en revalidar el título de campeón olímpico en salto con pértiga.

La superioridad del escandinavo es tal que Duplantis hace ya tiempo que, pese a alguna esporádica y sorprendente derrota, no compite ya con sus rivales, ni con la historia, tras dejar atrás los registros del legendario Sergey Bubka, sino contra los límites del ser humano.

Tras fijar el pasado mes de febrero el récord del mundo en unos increíbles 6,22 metros, el saltador sueco no ha dejado de intentar mejorar en cada una de sus actuaciones su propia plusmarca universal.

Una ambición que convertirá en una cita ineludible su concurso en los Juegos de París, donde Armand Duplantis tratará, como ya hizo en los Mundiales al aire libre de Eugene o en los de pista cubierta de Belgrado, de adornar su más que previsible medalla de oro con un nuevo récord del mundo.

MATHIEU VAN DER POEL (NED/CICLISMO Y BICICLETA DE MONTAÑA)

"Es un recorrido que podría venirme bien", aseguró con una sonrisa el ciclista neerlandés Mathieu van der Poel tras conocer el recorrido de la prueba en ruta de los Juegos Olímpicos, un exigente trazado de 273 kilómetros con salida y llegada a los pies de la Torre Eiffel.

De hecho, Van der Poel no dudó en asemejar la prueba olímpica a una "clásica de Flandes" el terreno en el que mejor se mueve el ciclista neerlandés, que cuenta en su palmarés con cuatro "monumentos" tras ganar dos veces el Tour de Flandes, en los años 2020 y 2022, y una la Milán-San Remo (2023) y la Paris-Roubaix (2023).

Pero el neerlandés, un corredor capaz de ganar tanto en ruta como en ciclocrós, no se olvida de la bicicleta de montaña y ansía poder resarcirse en París de la aparatosa caída que sufrió en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio y que le impidió pelear por el podio.