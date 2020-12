Cinco mexicanos en el once ideal de la Concacaf en el 2020

Cinco mexicanos aparecen en el once ideal de la Concacaf en el 2020 publicado por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol.

Está organización, que es ajena a la FIFA, dio a conocer los mejores onces de cada confederación, según su actuación en sus clubes.

Por México los reconocidos fueron Carlos Salcedo de Tigres y Edson Alvarez del Ajax de Amsterdam en la defensa; Héctor Herrera del Atlético de Madrid en el medio campo, mientras que en la delantera aparecen Hirving Lozano del Nápoli y Raúl Jiménez del Wolverhampton.

Once Ideal

Portero: Keylor Navas de Costa Rica que juega en el PSG de Francia.

Defensas: Sergino Dest de Estados Unidos que juega en el Ajax.

Carlos Salcedo, de México/Tigres.?Edson Alvarez de México/Ajax de Amsterdam.

Alphonso Davies de Canadá/Bayern Munich de Alemania.

Volantes: Héctor Herrera de México/Atlético de Madrid de España.

Westin Mc Kenkie de Estados Unidos/Juventus de Italia

Giovanni Reyna de Estados Unidos/Borussia Dortmund de Alemania.

Delanteros: Hirving Lozano de México/Nápoli de Italia.

Raúl Jiménez de México/Wolverhampton de Inglaterra.

Cristian Pulisic de Estados Unidos/ Chelsea de Inglaterra.

Como director técnico está Jesse Marsch de Estados Unidos, que dirige el RB Salzburgo en la Bundesliga.

Femenil

En el once femenil, la única mexicana que aparece es Kenti Robles, quien actúa como lateral derecho en el Real Madrid de España.