City vence al Arsenal

MANCHESTER.- La Liga Premier podría tener un nuevo favorito al título.

El Manchester City inclinó la lucha por el campeonato a su favor al vencer el domingo 2-1 a Arsenal gracias a un gol decisivo en la segunda parte de Erling Haaland. Haaland, máximo anotador de la liga inglesa, firmó su 23er gol del curso a los 65 minutos, permitiéndole al City recortar a tres puntos la distancia con Arsenal, líder durante gran parte de la temporada.

El ManCity tiene un partido pendiente en Burnley, un equipo casi condenado al descenso, el miércoles, tras el cual el equipo de Pep Guardiola podría adueñarse del liderato con cinco fechas por disputarse.

"Panic on the streets of London" rezaba una pancarta sostenida detrás de uno de los arcos tras el silbatazo final —una referencia a una canción de The Smiths en los años 80, y un guiño al derrumbe de Arsenal al final de temporada, que ha visto al equipo de Mikel Arteta perder cuatro de sus últimos seis partidos en todas las competiciones, incluidos dos seguidos en la liga.

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Esta podría ser una sensación de hundimiento ya conocida para los aficionados de Arsenal, que han visto a su equipo terminar como subcampeón en las últimas tres temporadas de la Premier.

"Hace dos semanas, este escenario no parecía muy probable", comentó el capitán del City Bernardo Silva.

Rayan Cherki adelantó al City a los 16 minutos dentro de un frenético encuentro en el Etihad Stadium. El volante francés se internó en el área, regateó a cuatro rivales y definió con un disparo que entró tras impactar la parte interior del poste.

Arsenal igualó en menos de dos minutos después de que Kai Havertz presionó el despeje de Gianluigi Donnarumma, forzando que el balón rebotase hacia la red desde corta distancia.

Tanto Haaland como Eberechi Eze y Gabriel Magalhaes de Arsenal estrellaron el balón en los maderos antes de que el delantero noruega definiera con un remate rasante tras un centro de Nico O´Reilly. La derrota es un duro golpe a las esperanzas de Arsenal de conquistar su primer campeonato de liga desde 2004.

Se espera que el City no tenga dificultad en deshacerse de Burnley, pero afronta un tramo final más exigente que el de Arsenal, que incluye visitas a Everton y Bournemouth y un duelo en la última jornada con Aston Villa.

"Cada partido es una final", afirmó Haaland.

A diferencia del City, que está invicto en 10 partidos de liga, Arsenal atraviesa problemas de rendimiento. El equipo de Mikel Arteta también debe compaginar su participación en la Liga de Campeones, midiéndose contra el Atlético de Madrid en las semifinales.

"Ahora es una liga nueva: todavía queda todo por jugar", sostuvo Arteta.