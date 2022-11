Clara Chía no acompañó a Piqué en su despedida del Barcelona

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- Los últimos meses en la vida de Gerard Piqué no han sido nada fáciles, no sólo por su separación de Shakira y la ola de críticas que le llovieron una vez que salió a la luz su relación con Clara Chía, una joven de 23 años con la que se presume le era infiel a la colombiana.

Ahora, el astro español tomó la decisión de retirarse del futbol y este pasado 5 de octubre jugó su último partido como defensa del Barcelona. El momento fu sumamente emotivo, ya que Piqué no estuvo solo, contó con la presencia de sus hijos Milán y Sasha, que lo animaron en todo momento.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la ausencia de la nueva pareja sentimental del ahora exfutbolita, pues se comenta que Chía se negó a acompañar a su novio por fuertes motivos. De acuerdo a varios medios españoles, la joven prefirió perderse un momento tan importante en la vida de Piqué para evitar que la atención se desviara hacia a ella, ya que está consciente de que su asistencia podría haber sido perjudicial para su novio.

Y es que, para muchos, Clara se ha convertido en la villana de la historia y temerosa de la exposición mediática y los ataques que pueda recibir, ha llevado un perfil más bajo. A eso hay que sumarle que Spotify es uno de los patrocinadores del equipo azulgrana, y el nuevo sencillo de Shakira, "Monotonía" se ha posicionado como uno de los más escuchados dentro de la plataforma, otra cosa que Chía habría querido evitar.

Cabe recordar que, a pesar de que Piqué aseguró que las razones para abandonar el equipo eran que sentía que debía cerrar un ciclo, corren varias versiones de que lo habría hecho debido a que la nueva playera oficial del Barca curiosamente llevaría el logo de su ex, a manera de publicidad, algo que todavía no ha sido confirmado.