Clasifican karatecas potosinos al Mundial

La Universidad Politécnica de San Luis Potosí celebró el destacado logro deportivo de cinco de sus estudiantes, quienes aseguraron su clasificación al WUKF Karate Championship 2026, que se llevará a cabo en la ciudad de Cluj-Napoca, Rumania, consolidando el talento universitario potosino en la escena internacional del karate.

La clasificación se obtuvo durante el selectivo nacional organizado por la Federación Nacional Mexicana de Karate y Artes Marciales Japonesas, realizado del 6 al 8 de marzo en Monterrey, Nuevo León, donde los representantes de la institución lograron sobresalientes resultados.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la de Ashley Belmontes, actual campeona mundial, quien obtuvo el primer lugar en su categoría, reafirmando su alto nivel competitivo y asegurando nuevamente su presencia en la justa internacional.

A este resultado se sumó Luis Antonio Villaseñor, quien también consiguió el primer lugar en su categoría. Por su parte, Ana Sofía Camacho obtuvo el tercer lugar individual, mientras que Marco Emilio Cuellar y Antonio Hernández lograron el segundo lugar en la modalidad por equipos.

Gracias a estos resultados, los cinco estudiantes de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí sellaron su clasificación al WUKF Karate Championship 2026, donde representarán a México y buscarán destacar en una de las competencias más importantes del karate a nivel mundial.