Clavados, tiro con arco y taekwondo darán medallas a México: Mercenario

Clavados, tiro con arco y taekwondo, serán los deportes que le den medallas a México en los próximos Juegos Olímpicos, dilucidó Carlos Mercenario Carbajal, medallista de plata en la disciplina de 20 km en Barcelona 1992, en su visita a la capital potosina.

Contextualizó que dado que el equipo de clavados participará en todas las pruebas, por ejemplo, plataforma, trampolín, de 3 y 10 metros y nado sincronizado, hay grandes expectativas de alcanzar preseas en dicha disciplina.

En entrevista, enfatizó que México requiere de una estrategia de trabajo a largo plazo, porque la ciudadanía mexicana en general, no sólo en materia deportiva, es "cortoplazista" porque busca obtener resultados favorables en poco tiempo.

Mercenario Carbajal recalcó que México tiene la necesidad de trabajar con planeación y orden para alcanzar mejores logros olímpicos, prueba de esa visión son los japoneses, quienes hace 30 años visualizaron la marcha mexicana y en la actualidad sus competidores son los mejores en el ranking mundial.

"Pienso que no va haber mucha diferencia de los deportes en los que vamos a dar resultados. No va a ser algo nuevo, nada que no conozcas (...) en los deportes que podemos tener resultados buenos en Juegos Olímpicos, es en los que tradicionalmente se ha destacado", comentó.