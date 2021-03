Club América arremete contra la Concachampions: "No nos deja nada"

La directiva del Club América se fue sobre la Concacaf por la forma en la que armó su calendario y solicitó el regreso a la Copa Libertadores.

Santiago Baños, presidente de las Águilas, remató a la Confederación de Norteamérica por presionar la agenda de los equipos de la Liga MX, sin tener beneficios en las cuentas bancarias o en lo futbolístico.

"Estas últimas semanas hemos visto calendarios y nos va a afectar, porque están muy mal organizados. Parece que la Concacaf quiere meter todos sus eventos con calzador y no está bien hecho. [...] No te da mucha en lo económico o en lo deportivo, solo expones a los jugadores y es una sobrecarga", comentó el directivo azulcrema.

"Al parecer, a finales de verano, la Copa Oro [del 10 de julio al 1 de agosto] se empalma con las primeras tres jornadas [del próximo torneo] y se pretende jugarlas sin seleccionados. Nos preocupa bastante la Concacaf, que deja mucho que desear", añadió en videoconferencia.

El América y el resto de los equipos de la Liga MX, dijo Baños, preferirían estar en competencia con los clubes de la Conmebol, pero la organización que rige al futbol de la zona frena las intenciones y, por ende, el crecimiento del balompié nacional.

"Nos gustaría volver a la Libertadores, es un torneo de otro nivel. Regresaríamos por lo deportivo y económico, con el auge que genera y aumenta la calidad de competencia. Sería extraordinario que, en un corto plazo, los clubes mexicanos regresen a la Copa Libertadores", insistió el azulcrema.

El certamen sudamericano entregará premios desde los 350 mil hasta los 15 millones de dólares durante su edición 2021, por lo que Baños se quejó de los gastos que se tienen que realizar cuando se compite en la Concachampions en viajes y hoteles.

El directivo enfatizó que las Águilas –obligadas a ganar cada torneo que disputen– favorecerán la competencia interna del Guardianes 2021 sobre la externa.

"Priorizamos a la Liga MX y, después de eso, es un volado. La Concachampions nos cuesta, no nos deja nada y el premio deportivo no va en relación a lo que es el torneo".

Aunque no hay fecha próxima para determinar si los clubes de la Liga MX harán su regreso a la justa sudamericana. El deseo existe, hasta ahí.

"Tenemos que platicar con la Liga MX y con la Confederación, pero los calendarios de la Concacaf no nos dejan regresar a la Libertadores. Es prioridad para los clubes mexicanos regresar, esperamos que se continúen los trabajos para hacerlo una realidad".

El América comienza "su aventura" en la próxima edición de la Concachampions el 7 de abril, en su visita a Honduras para enfrentar al Olimpia.