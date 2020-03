Club inglés ligó 27 triunfos y serán borrados por culpa del Covid-19

Jersey Bulls rompió el récord de la Liga de los Condados Combinados en Inglaterra por victorias consecutivas al derrotar al British Airways por 2-0.

Así lograron su 27 victoria consecutiva.

Pero toda su campaña no existirá, su marca será borrada por culpa del coronavirus.

Jersey Bulls y Vauxhall Motors, ya habían asegurado el ascenso al paso cinco de la pirámide no liga, pero sus promociones ahora serán canceladas debido a la pandemia del Covid-19, anunció la Liga de Inglaterra, que canceló todos los campeonatos que no fueran profesionales por el parón.

Jersey Bulls había ganado los 27 partidos en la División Uno y tenía 20 puntos de ventaja en la parte superior. Los líderes de la División Premier de la Premier League del Norte, South Shields FC, fueron promovidos a la Liga Nacional Norte, pero ahora pasarán otra campaña en el nivel siete.

El presidente del Jersey Bulls Geoff Thompson expresó su frustración en Twitter y dijo que habían sido "decepcionados".