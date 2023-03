Cocca dice estar tranquilo, pese a que México no pudo vencer a Jamaica

México, 26 mar (EFE).- El argentino Diego Cocca, seleccionador de México, aseguró este domingo sentirse tranquilo con su equipo, a pesar del empate en el estadio Azteca ante Jamaica, en la Liga de Naciones de la Concacaf.

"En el segundo tiempo los superamos, eso me da la tranquilidad de saber que estamos por el buen camino. Las formas, lo que mostró el equipo, la personalidad, me demuestra que ese es el camino. Se sintieron identificados y me gustó la idea, probamos por todos lados y el equipo mantuvo la intensidad", señaló.

Los mexicanos, decimoquintos del ránking de FIFA, se vieron obligados a ir de menos a más ante Jamaica, que tomó ventaja dos veces en un partido en el que los dirigidos por Cocca no pudieron marcar superioridad en la mitad de la cancha y tuvieron dificultades ante el mejor juego aéreo de los caribeños.

Jamaica, selección 64 del mundo, tomó ventaja con un gol de Bobby Reid, México empató con un golpe de derecha de Orbelín Pineda, pero un autogol de Édson Álvarez volvió a poner delante a los jamaicanos.

Ante la buena defensa del rival, México necesitó un penalti para en el tiempo de reposición de la primera mitad empatar con gol de Hirving Lozano.

A pesar de no poder ganar en su campo, Cocca reiteró su satisfacción.

"Estoy contento con la unión de grupo, con lo que se hizo en la cancha, la cantidad de situaciones creadas. Hay que seguir mejorando, pero estoy con los jugadores y ellos demostrarán a la gente que hay hambre", agregó el estratega.

Los mexicanos se clasificaron a la semifinal de la Liga de Naciones de Concacaf, pero los aficionados se mostraron disconformes con la actuación de este domingo, que llegó luego de una victoria 0-2 ante Suriman, 139 del ránking mundial, que el jueves dominó a los mexicanos en la primera mitad antes de caer derrotados en la segunda.

"Veo mucho campo para mejorar, no estamos al nivel que queremos; vamos por ese camino, estamos convencidos que es por ese camino". aceptó Cocca, quien pidió apoyo a los hinchas, convencido de dar una vuelta al pobre rendimiento de su equipo.

Diego Cocca tomó las riendas de la selección mexicana, después del fracaso en el Mundial de Catar, en el que el tri fue eliminado en la fase de grupos después de clasificarse a octavos de finales en los siete Mundiales anteriores.

El estratega tiene como misión hacer crecer a México, con la idea de que el equipo sea protagonista en el Mundial de 2026.