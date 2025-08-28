logo pulso
Coco Gauff avanza a tercera ronda del Abierto de EE.UU.

Magdalena Frech será la próxima rival de Coco Gauff en el Abierto de Estados Unidos.

Por EFE

Agosto 28, 2025 07:59 p.m.
A
Coco Gauff avanza a tercera ronda del Abierto de EE.UU.

Nueva York (EE.UU.), 28 ago (EFE).- Coco Gauff, campeona del Abierto de Estados Unidos en 2023, avanzó este jueves a la tercera ronda del 'grande' neoyorquino tras imponerse por 7-6(5) y 6-2 a la croata Donna Vekic, ante la mirada de la legendaria gimnasta Simone Biles.

Gauff tuvo que sufrir para imponerse a Vekic, 49 del mundo, sobre todo en un primer set en el que perdió cuatro veces su saque. Necesitó el desempate para llevarse la primera manga con un trabajado 7-5.

Fue el momento más complicado para la estadounidense, que en el segundo set recuperó nivel con el servicio y no concedió rotura alguna.

Hizo buenas dos roturas para sentenciar el pase a la tercera ronda, en la que le espera la polaca Magdalena Frech, vigésima octava favorita.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la pista Arthur Ashe también estuvo Simone Biles, ganadora de siete medallas de oro olímpicas, quien apoyó a Gauff.

En el camino de Gauff está un potencial cruce de cuarta ronda con la japonesa Naomi Osaka, doble campeona del Abierto de Estados Unidos.

Magdalena Frech será la próxima rival de Coco Gauff en el Abierto de Estados Unidos.

