Codesal recibe deseos de muerte por insultar a Diego Maradona

Edgardo Codesal, expresidente de la Comisión de Arbitraje, ha denunciado en redes sociales que ha recibido deseos de muerte por Covid-19, "junto a mis hijos y mis nietos y así verme sufrir", por decir en una entrevista que Diego Armando Maradona era una "persona despreciable".

Codesal, quien pitó la final del Mundial de Italia 1990, en la que Alemania venció a Argentina después de que marcara un penalti polémico, ganándose el odio del pueblo argentino e insultos de varios jugadores de esa selección albiceleste, entre ellos el mismo Maradona, publicó en Twitter:

"Ante la ola de comentarios, insultos (ya desde hace 30 años) de deseos de que se mueran mis hijos y mis nietos de Covid-19 y así verme sufrir, porque dije que para mí Maradona es despreciable ver: no digno de aprecio ni estima. Para mí no lo es y ya ¡Dije que como jugador un crack! Como persona es despreciable".

El árbitro nacido en Uruguay pero naturalizado mexicano, agregó: "No puedo tener aprecio a alguien que me ha insultado durante 30 años. ¡Es mi opinión aunque no les guste!".

Las declaraciones del doctor Codesal fueron emitidas a un programa argentino.