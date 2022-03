Códigos de "Barras Bravas" que se rompieron en La Corregidora

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- El pasado sábado 5 de marzo quedará en la historia como uno de los días más oscuros en la historia del futbol mexicano.

El estadio La Corregidora se convirtió en un campo de batalla entre barristas del Querétaro y Atlas. Una cruenta batallas que dejó a decenas de lesionados.

Ahora, estos "grupos de animación" tienen un futuro incierto en las tribunas de los estadios mexicanos; sin embargo, muchos de estos grupos reprobaron lo sucedido en Querétaro.

En entrevista para EL UNIVERSAL Deportes, David Maldonado, barrista del Club América, declaró que para él se rompieron algunos códigos no escritos.

CÓDIGOS DE BARRAS

No familias. La violencia, por muy fortuita que sea, no puede presentarse ante familias ajenas a las Barras Bravas.

No mujeres. No niños. Inadmisible golpearlos o atemorizarlos, como ocurrió el sábado en La Corregidora, en el Querétaro vs Atlas.

No golpear al caído. Lo ocurrido en Querétaro no es parte de los códigos. Golpear a alguien inconsciente es una actitud casi asesina.