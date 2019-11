Colin Kaepernick deja plantados a organizadores de la NFL

El exquarterback de los 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, no asistió al entrenamiento que le organizó la NFL y dejó plantado al menos a 25 organizaciones que habían acudido a la sesión, informó a la Liga en un comunicado.

"Estamos decepcionados de que Colin no apareció para su entrenamiento. Nos informó de esa decisión a las 2:30 pm de hoy junto con el público. La sesión de hoy fue diseñada para darle a Colin lo que siempre ha dicho que quiere: una oportunidad para mostrar su preparación para el fútbol y su deseo de regresar a la NFL", se lee en el comunicado.

Desde la semana pasada se anunció que Kaepernick iba a participar en un entrenamiento privado en Atlanta, que iniciaría hoy sábado a las 3 de la tarde. Pero según la NFL, Kaepernick hizo una serie de peticiones conforme se iba acercando la fecha.

Entre sus peticiones, puntualizó el comunicado, fue que los receptores que utilizara en la práctica fueran elegidos por él, aceptó que Nike, la compañía que patrocina a ambos, filmara un comercial mientras se realizaba la práctica, además de que pedían que el entrenamiento fuera cerrado al público y medios de comunicación.

Los representantes de Kaepernick dijeron que eso no era aceptable. El mariscal de campo exigió que la práctica se desarrollara en otro sitio, en lugar que las instalaciones de entrenamiento de los Falcons, donde originalmente la NFL y Kaepernick habían acordado la práctica.

Finalmente, Kaepernick no se presentó en las instalaciones de los Flacons y sí en otro complejo donde pretendía mostrar sus habilidades. Mientras que representantes de 25 equipos en la Liga se quedaron esperándolo en las instalaciones de los Falcons, según la NFL.

Finalmente, el mariscal de campo sí pudo realizar su sesión de entrenamiento bajo sus condiciones, en la que incluso estuvieron algunos miembros de varios equipos de la Liga.