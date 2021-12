Colombiano Tesillo reprueba comentario racista

CIUDAD DE MÉXICO.- William Tesillo reprobó públicamente el comentario racista de Raúl Pérez, narrador de Televisa, quien en el encuentro de las semifinales de ida entre Tigres y León se enfrascó en una polémica.

Y es que después de un balonazo que recibió el defensa de la Fiera, el comentarista soltó un: "A Tesillo los moretones no se le van a ver", en referencia a su color de piel.

Esto causó mucha indignación, desde a la afición de los Esmeraldas como al propio jugador y su familia, por lo que éste subió un comunicado a redes sociales para quejarse.

"Un comentario muy imprudente y sin sentido, hecho por el Sr. Raúl Pérez durante el partido de Tigres vs León, lastimó a mi familia, a todas las personas que me apoyan, me quieren, y muchas personas más", escribió.

El León no dejó solo a su jugador y también se expresó en redes sociales: "En este equipo todos somos iguales. En este equipo #TodosSomosTesillo. Respeto, Unión, Garra y Entrega".

Las disculpas de Raúl Pérez

El comentarista de Televisa se disculpó mediante un comunicado en redes sociales, donde dejó en claro su arrepentimiento.