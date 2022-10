Colombres Jr. termina cuarto en Querétaro

El piloto poblano, Rodrigo de Colombres Jr, concluyó en cuarto lugar en la novena fecha de la Trucks México Series 2022, que se disputó, ante una buena entrada, en el Autódromo de Querétaro, tras partir desde la posición de privilegio.

El volante de la camioneta marcada con el número 64 CASseguridad-AislantesYEmpaques-PETenvases-DYCINSA-IUVuniversidad-CIMcreacionInnovativa-KILKERpinturas-red´scomm-PCQdemifloxFertilizantes-LEXTRADE-LORCAST-GrupoJava-MotionSports-M&A lamentó haber dejado escapar su segunda bandera a cuadros del año en las últimas vueltas.

“Lideramos casi toda la carrera, estamos muy decepcionados con el final, lástima que haya pilotos que no puedan respetar el trabajo que el equipo viene realizando, no me queda más que agradecer a mis patrocinadores”, sostuvo De Colombres Sarmiento.

“Desde las prácticas estuvimos haciendo un buen trabajo, sacando la pole, aunque en la competencia no pudimos concretar, pero así es esto de las carreras”, indicó el integrante de la escudería Prime Sports.

Pese a esta situación, Rodrigo demostró todo el fin de semana en la capital queretana poder estar hasta adelante, al quedarse la víspera con la “pole position” y este domingo con del stage programado en la vuelta 30.

El joven poblano registró 34.114 segundos en su mejor giro de 76 que dio al óvalo de Querétaro, de mil 250 kilómetros de longitud.

Antes de arrancar la carrera de Trucks México Series, Daniel “Cejitas” Valladares, campeón mundial de boxeo peso paja de la FIB, mostró su apoyo al joven piloto poblano, Rodrigo De Colombres Jr., mismo que le mostró su auto y dalogó con sobre sus expectativas de la carrera.

La décima fecha puntuable del serial de desarrollo de NASCAR México Series se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, el próximo 6 de noviembre.

Romario Eliud Ventura Ruiz

