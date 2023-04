COM forma fideicomiso para apoyar sueño olímpico de atletas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 23 (EL UNIVERSAL).- El Comité Olímpico Mexicano celebró 100 años de existencia y lo hace manifestando su apoyo a los atletas del país que tienen como objetivo conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos.

María José Alcalá, presidenta del COM, presentó la iniciativa del fideicomiso privado donde empresarios podrán aportar dinero que será destinado por completo a la preparación de los deportistas.

"Quienes cuidarán el manejo de ese fideicomiso serán los empresarios, habrá una cuenta especial no será ninguna cuenta bancaria del COM, habrá un comité técnico deportivo que pueda ayudar a tomar decisiones a los empresarios y será del uso exclusivo para el deporte olímpico", explicó Alcalá.

La presidenta deportiva fue puntual al indicar que este proyecto no solamente surge por las dificultades que atraviesan los atletas de disciplinas acuáticas, quienes en las últimas semanas han hecho público la solicitud de apoyo económico a empresarios y personas en general, también promovieron el fideicomiso porque en otros deportes de igual forma existen complicaciones.

"Es para todos los atletas que tengan necesidad de clasificarse, es para que puedan cubrir su ciclo olímpico y (competir) en Juegos Centroamericanos, Panamericanos y en sus sistemas clasificatorios, el movimiento olímpico tiene que entender que no puede estar dependiendo del dinero público", contó Alcalá.

Con el fideicomiso, los atletas y entrenadores podrán cubrir los gastos de los boletos de avión, alimentación y hospedaje en sus respectivas competencias, porque desde la visión de María José Alcalá la incertidumbre en el deporte podría provocar la pérdida de una "gran generación".

"Es una herramienta que tiene que cuidar la participación de México en el ciclo olímpico, no sólo de los próximos Centroamericanos, Panamericanos y París, es de aquí a en adelante", sentenció.