COM pide procesos selectivos abiertos rumbo a Tokio 2020

Con la finalidad de evitar situaciones que perturben la tranquilidad de los atletas en su camino a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, los procesos selectivos deben ser abiertos y las Federaciones Nacionales deben publicarlos, porque de lo contrario no serán oficiales.

Así lo dio a conocer el presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla Becerra, quien reiteró que cada una de las Federaciones Nacionales debe apegarse al reglamento de la Jefatura de Misión.

"Se prevé llevar una delegación de 150 integrantes y todos debieron cumplir con los procesos para ser parte de ella. Estos procesos deben ser abiertos para evitar problemas. Se deben llevar y no que quede como algo que se dijo sin cumplirlo", añadió.

Enfatizó que si alguna de las Federaciones no cumple con este requisito, "no podrán ir a los Juegos Olímpicos. Los procesos deben ser abiertos en beneficio de los atletas".

Esto con la misión de evitar problemas internos, como sucedió para integrar a las representaciones de clavados y taekwondo de cara a los Juegos Panamericanos Lima 2019, en donde los atletas se quejaron por haber hecho un proceso cerrado.

Asimismo, comentó que a pesar de la falta de presupuesto, se debe apoyar a los atletas en su preparación y para ello, a partir de enero se reabrirán las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano que fueron cerradas en este año.

Resaltó que para 2020 no habrá recursos del gobierno federal, por lo que ha comenzado a buscar la manera de obtener cerca de 25 millones de pesos para la delegación a los Juegos Olímpicos de Tokio y de esa manera hacer que nada falte.

Explicó que hasta el momento, de los empresarios que apoyan el proyecto, sólo Olegario Vazquez Raña ha aportado y espera que los demás lo hagan el próximo año, "será un reto grande, porque se debe reunir el recurso para apoyar a los atletas".

Basado en el plan de austeridad del gobierno federal, el COM no recibirá recursos para 2020, esto de acuerdo con la directora de Conade, Ana Gabriela Guevara, quien mencionó que no hay apoyo para las instancias civiles.