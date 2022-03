Comité Olímpico Mexicano seguirá apoyando económicamente a Donovan Carrillo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- María José Alcalá presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), se comprometió a mantener el apoyo económico al patinador Donovan Carrillo, quien tuvo que declinar su participación en el Mundial de Patinaje Artístico debido a que la maleta donde se encontraban sus patines no llegó a Francia.

"No le quitaremos la beca de solidaridad olímpica porque entendemos que fue una situación ajena a él, si él hubiera fallado al decir que no tiene un programa de entrenamiento de hecho lo hubiéramos cuestionado, pero ese no es el caso", dijo Alcalá a EL UNIVERSAL Deportes.

La importancia de este evento en Montpellier para Carrillo Suazo era el resultado, debido a que a partir de ello la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte analizará un recorte en la beca que le otorga dicho organismo y que la propia directora, Ana Gabriela Guevara, señaló que está condicionada a los resultados.

Ante esto, María fue contundente al señalar la razón para continuar con el impulso al tapatío, "[Donovan] es el único deportista de esta especialidad y tenemos que brindarle todos los apoyos para que pueda seguir con su desarrollo, está pasando un momento difícil y no podemos complicarlo más".

Alcalá detalló que el patinador mexicano tiene "la beca más alta que otorga solidaridad olímpica", de acuerdo al documento olímpico este apoyo incluye: Subsidio mensual para el entrenamiento y participación en pruebas de clasificación o la opción de programa adaptado y el presupuesto medio es de entre ocho mil y diez mil dólares por curso.

De hecho, la presidenta del COM contó que Carrillo sabe de su postura, ya que cuando llegó de Beijing 2022, María José se reunió con el patinador para manifestarle su apoyo.

La beca de solidaridad olímpica tiene plazos, el correspondiente al ciclo de Beijing 2022 concluyó el pasado 28 de febrero y el de la cita invernal en Milán-Cortina 2026 comienza hasta el 1 de noviembre de 2023 y concluye el 28 de febrero de 2026.