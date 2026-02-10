Como elimina a Napoli en Copa Italia tras tanda de penales

logo pulso
Napoli empató 1-1 con Como, pero fue eliminado en tanda de penales tras fallo de Lukaku.

Por AP

Febrero 10, 2026 06:13 p.m.
NÁPOLES, Italia (AP) — Como avanzó a las semifinales de la Copa de Italia por primera vez en 40 años después de vencer el martes en la tanda de penales al campeón italiano Napoli.

Detalles del partido y tanda de penales

El portero del Como, Jean Butez, detuvo el tiro de muerte súbita de Stanislav Lobotka desatando celebraciones desenfrenadas en el campo de Nápoles, después de que el equipo de Cesc Fàbregas ganara 7-6 en la tanda de penales.

El partido había terminado 1-1 en el tiempo reglamentario.

Desarrollo del encuentro y acciones clave

Martin Baturina adelantó al Como con un penal a los 39 minutos, pero Antonio Vergara igualó justo después del descanso.

Napoli estuvo cerca de anotar el gol de la victoria cuando Amir Rrahmani vio un cabezazo despejado en la línea en la segunda mitad.

Romelu Lukaku no logró anotar para el Napoli en la tanda de penales y Máximo Perrone también falló para Como.

Napoli ha ganado la Copa de Italia en seis ocasiones, la más reciente en 2020.

