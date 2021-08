¿Cómo ha sido el inicio de torneo de los cuatro grandes?

La jornada 3 de la Liga MX está por terminar, y América, Chivas, Cruz Azul y Pumas, los llamados grandes del futbol mexicano, ya jugaron en esta fecha y las realidades son muy distintas para cada club, ya que sólo uno de ellos está en zona de liguilla directa.

AMÉRICA. Las Águilas son el mejor equipo de los antes mencionados, ya que marcha cuarto lugar con siete puntos y es el único que iría a Liguilla de forma directa en estos momentos. Suma un empate (Querétaro) y dos victorias (Necaxa y Puebla), ambos triunfos fueron como local en el Estadio Azteca.

En la jornada 4 visitará a los Rojinegros del Atlas en el estadio Jalisco y buscará mantener racha de victorias consecutivas.

CHIVAS. El Rebaño por su parte, marcha en la novena posición con cuatro puntos y aunque no era el inicio esperado, cuentan con muchas bajas de Seleccionados Mexicanos que asistieron a Tokio 2020 y la Copa Oro.

Los Rojiblancos solo tienen una victoria, contra Puebla, y ha sido en condición de visitante. Cuando le ha tocado recibir en el estadio Akron, las cuentas no son del todo positivas, ya que Atlético de San Luis los venció y FC Juárez estuvo a punto de llevarse los tres puntos, pero los dirigidos por Vucetich rescataron el empate de último minuto.

Para la siguiente fecha visitan a los Santos y esperan ya tener cuadro completo.

CRUZ AZUL. Los vigentes campeones de la Liga MX marchan sorpresivamente en la posición 11 con cuatro unidades, apenas dentro de los puestos de repechaje. Sin embargo, parte del regular inicio se debe a las múltiples ausencias que han tenido, entre lesiones, temas familiares y convocados a Selección Mexicana, cifra que es cercana a las 10 bajas.

Pero poco a poco los Celestes van encontrando el camino, en la jornada 1 cayeron ante Mazatlán en el Azteca, pero para los siguientes dos partidos, ambos de visitante, lograron un empate (Santos) y una victoria (Necaxa).

En la fecha entrante, los Azules regresan al Coloso de Santa Úrsula para recibir al Toluca, quien marcha líder general y con pura victoria.

PUMAS. El inicio de campeonato de Universidad Nacional, está siendo tal cual como terminaron el torneo pasado, de pesadilla. Los del Pedregal no han conocido el triunfo y marchan antepenúltimos con un punto, solamente están arriba de Necaxa y Xolos que todavía no saben lo que es sumar en el presente torneo.

El problema no es solamente de resultados, sino de rendimiento, ya que realmente no han mostrado mucho en el terreno de juego. Cayeron ante Rayados y Atlético de San Luis, y su única unidad fue ante Altas.

Para la fecha 4 les toca volver a recibir en casa, ahora a los Gallos Blancos de Querétaro, con esto sumarán tres de los cuatro juegos en Ciudad Universitaria.