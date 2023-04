¿Cómo les fue a los mexicanos en los partidos de este sábado?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).- Este sábado, la Major Soccer League (MLS) fue testigo de la resistencia mexicana. Y es que, como parte de la semana seis del campeonato, distintos equipos se hicieron frente en terreno estadounidense.

La presencia mexicana estuvo en el Atlanta United, LA Galaxy e Inter Miami.

De entrada, el Atlanta United —donde Gonzalo Pineda es entrenador y Juanjo Purata defensa central— ganó 1-0 ante los New York Red Bulls. Hasta el momento, el Atlanta se encuentra en el segundo lugar de la tabla de posiciones que corresponde a la Conferencia Este.

Por otra parte, el LA Galaxy no corrió con la misma suerte. Efraín Álvarez y Jonathan Pérez estuvieron en la banca y al final, el equipo perdió 1-2 contra los Seattle Sounders. Esto dejó al Galaxy en el doceavo lugar de la Conferencia Oeste.

El escenario tampoco le sonrió al Inter Miami, donde Víctor Ulloa estuvo en la banca y Rodolfo Pizarro jugó como mediocampista ofensivo. Luego de recibir un gol de Yerson Mosquera —quien es jugador del FC Cincinnati— el Inter Miami cayó al décimo lugar de la Conferencia Este.

Como parte de la MLS, el próximo encuentro del Atlanta United será el ocho de abril contra el New York City FC. Ese mismo día, el LA Galaxy disputará contra el Houston Dynamo e Inter Miami le hará frente al FC Dallas.