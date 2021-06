¿Cómo les fue a los nadadores mexicanos en su visita a Palacio Nacional?

Rápido y de buen modo fueron recibidos los nadadores mexicanos este viernes por la mañana en Palacio Nacional, para dialogar sobre los conflictos y ataques directos que han vivido por parte de la administración de la Federación Mexicana de Natación (FMN).

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no estuvo presente en la reunión, un par de representantes del Gobierno Federal, Gabriela Romero y Leticia Ramírez, escucharon las inquietudes de estos atletas nacionales.

"Nos atendieron dos personas del área de denuncias ciudadanas y estuvimos 40 minutos hablando de los problemas que hay en la Federación, también nos hicieron preguntas sobre lo que sucedía tanto en la FMN y en el Comité Olímpico Mexicano", comentó Ricardo Vargas, quien estuvo como uno de los representantes de los nadadores.

"No estamos en búsqueda de dinero, sino un cambio en la Federación, para que los chavos que vienen atrás de nosotros no tengan que pasar por lo mismo y se revisé bien lo que hace el presidente [de la FMN, Kiril Todorov] y por qué nos ignora".

La semana pasada, los nadadores mexicanos enviaron un comunicado para exigir una respuesta por parte de parte de la FMN, debido al abandono previo a los Juegos Olímpicos de Tokio. El jueves por la mañana, López Obrador aseguró que estaban invitados a Palacio Nacional para exponer todo lo que sucede dentro y fuera de las albercas nacionales.

Este lunes 21 de junio, 18 de estos deportistas viajarán a Mission Viejo, California, para el último clasificatorio de Tokio 2020, sin el respaldo de su Federación, pero atentos de recibir uno por parte del Poder Ejecutivo.

"Estamos seguros de tener una respuesta y que el Gobierno Federal nos ayudará", añadió Vargas. "Nos dijeron que se hará algo al respecto y para el martes [22 de junio], en caso de que no haya respuesta, me comunicará otra vez y mandar una carta con todas las evidencias acumuladas, las cuales no hemos hecho públicas pero sí tenemos".

Los nadadores anticipan que se respondan preguntas como éstas: "¿Cómo es posible que la Conade sí tenga recursos para otros deportes y para la natación no? ¿Cómo sabemos que la FMN pidió dinero para otros deportes y no para la natación? ¿Por qué es un ataque personal ante nosotros? ¿Por qué Kiril Todorov hace lo que hace?".