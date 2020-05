Compañeras de Selección Mexicana me dejaron sola: Corral

Charlyn Corral se sintió abandonada por sus compañeras de la Selección Nacional, al no ser respaldada tras la fractura en la relación con los Cuellar.

El delantera del Atlético de Madrid, de la liga española femenil, ha sido borrada del Tricolor, dirigido por Christopher Cuellar, mismo que ha fracaso en entregar resultados positivos.

"Ahí está claro que hay algo raro y que nunca se ha hablado con la verdad. Sé que hay otras jugadoras que han hecho muy buen trabajo en la Liga y que tampoco las convocan. La Selección debe ser un premio al trabajo. Sinceramente, el problema igual radica cuando no se le da importancia a la Femenil. Ahora se hacen de la vista gorda de lo que pase ahí; al final no vamos a crecer", dijo Corral a TVC Deportes.

"Algunas compañeras estuvieron en mi favor, pero, cuando tenían que hablar, me dejaron sola", añadió la delantera, quien no fue tomada en cuenta para la clasificación de los Juego Olímpicos de Tokio 2020, en la cual México fue eliminado por Estados Unidos.

Corral, campeona del Pichichi de la temporada 2017-18, señaló la ausencia de compañerismo entre las futbolistas nacionales.

"Falta unión y también asumo mi responsabilidad Espero que las nuevas generaciones sepan que se pueden hacer cambios si todas nos unimos. Una de las cosas que deben cambiar ya, es el trato a nosotras. Muchas veces quieren hacerte sentir que te hacen un favor por ir a Selección, cuando no es así. Una jugadora se gana el llamado con su trabajo. Creo que muchas veces parece que nosotras tenemos que rogar y eso no puede ser. Hay que ser valientes".

Sobre su ausencia de las convocatorias por Cuellar, Charlyn atajó: "Soy una jugadora que hace grupo. La verdad es que, a lo largo de muchos años, siempre me han querido encontrar cosas que no. Después de cuatro años, casi cinco, desde que llegué a España, con lideratos de goleo y llegando a las 100 anotaciones, siguen sin convocarme".

En enero de este año, el técnico de la Selección Femenil se exculpó por la ausencia de Corral, a quien señaló de fingir lesiones durante las convocatorias del Tricolor.