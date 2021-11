Comunidad LGBT pide que se le haga visible

El futbol mexicano regresa. Después del parón FIFA, la Liga MX se reanuda con el repechaje, pero junto con el balón vuelve el grave problema del balompié nacional: los actos discriminatorios, que no sólo afectan a la Federación Mexicana de Futbol, a la Selección Nacional, sino también a los clubes.

¿Qué hay que hacer? La Asociación Nacional del Deporte LGBT+, quiere ser visible a los ojos de las autoridades, de los futbolistas y de la afición: "Existimos", dice Iván Lara, presidente de la Anade, quien pide "realizar una verdadera campaña de sensibilización, visualizar a la comunidad LGBT+ en los estadios, hacerle saber a la gente que nos gusta el futbol y que si pedimos respeto no es porque seamos de cristal, sino porque es algo muy serio. Esa palabra que se grita [pu...], se tiene que prohibir porque es la última palabra que una persona gay escucha cuando es asesinada y esto sucede cada tres días".

La Federación y la Liga han actuado, "pero no ha sido suficiente. Gente de la FMF, el mismo Cruz Azul, que ahora fue vetado por esto, ha tomado cursos de concientización, pero falta aún más... Falta que el mensaje venga desde la cancha, que se haga una jornada inclusiva, donde los futbolistas se suman a la campaña como lo hacen en Europa y que en juegos de Selección se nos dé un espacio visible, con banderas, con los colores de la comunidad y eso será una buena prueba para todos".

El futbol mexicano ha actuado, reconoce Lara, "el portero de Tigres, Nahuel Guzmán, nos ha apoyado, con Cruz Azul hemos tenido contacto", pero... "también hay quienes no están seguros de todo esto, el jefe de los árbitros [Arturo Brizio], nos dijo alguna vez que no creía en todo esto, pero bueno, es una lucha continúa al respecto".