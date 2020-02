Con apuros, Cruz Azul saca los tres puntos del Morelos

Ni con tres goles de ventaja el Cruz Azul puede estar tranquilo. Hace méritos para complicarse la vida hasta el último minuto, aunque salvó de milagro el triunfo en su visita al Morelia (2-4).

Los cementeros rápidamente tomaron confianza, como si estuvieran en casa, y no sólo por la gran cantidad de fanáticos que pintaban de azul las gradas, sino por sus líneas que se plantaron con orden, para hacerse llegar la esférica a su hombre gol, Jonathan Rodríguez.

A los siete minutos, Adrián Aldrete asistió al delantero uruguayo, quien acorralado por el costado izquierdo de la portería de Luis Ángel Malagón, definió con un letal tiro cruzado para abrir el marcador.

Pese a que la localía comenzó a dar destellos en el contragolpe y a exigir a José de Jesús Corona bajo los tres palos, la pésima puntería de Miguel Sansores y Mario Osuna -que les costó ser sustituidos al segundo tiempo-, mermó las intenciones de una escuadra que a lo largo de ocho jornadas no ha conocido el triunfo ante su gente.

Y para capitalizar su dominio, los de Robert Dante Siboldi encontraron el segundo tanto de la noche por obra de Elías Hernández. "El Patrullero" llegó a tiempo a un rebote dentro del área para clavar la esférica al fondo de la red. El volante celeste, quien ya tiene de cliente a Monarcas, no festejó el 0-2 por tratarse del equipo que lo debutó en 2005.

El timonel Pablo Guede cambió radicalmente su eje de ataque para la segunda mitad, mas la respuesta fue nula ante la dinámica de los capitalinos y el favor del VAR, luego de que el silbante Alejandro Funk fue alertado por una falta de José Martínez sobre el "Cabecita", quien se encargó de hacer efectiva la pena máxima, para el 0-3 y su séptima anotación del Clausura 2020.

Morelia no bajó los brazos y en cuestión de 15 minutos complicó a los celestes con el 2-3. Primero, por conducto de Martín Rodríguez. El segundo, de penalti, lo hizo Aldo Rocha; sin embargo, el cierre del cotejo se volvió caótico ante la expulsión de Vegas y la anotación de Orbelín Pineda en el último suspiro.

Con este resultado, Morelia regresa a su gente a la decepción, con ocho puntos, mientras que la Máquina asalta provisionalmente el liderato, con 16 puntos, a la espera de lo que hagan América, León, FC Juárez y los Pumas... lo mismo el uruguayo Rodríguez, quien está en plan intratable.