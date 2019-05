Con cambio de partido a Querétaro, América pierde en lo económico y deportivo: Miguel Herrera

El técnico Miguel Herrera pidió que la gente suspicaz se dé cuenta que no fue culpa del América el cambio de sede del partido ante León, al asegurar que el cuadro azulcrema perderá en lo económico y en lo deportivo.

Previo a realizar el viaje a Querétaro, donde Águilas será local este jueves a las 20:30 horas para recibir a León en la "ida" de las semifinales del Clausura 2019 de la Liga MX, el "Piojo" mostró su sentir, luego del cambio de sede por la contingencia ambiental que se vive en la capital del país.

"Seguro tenemos una máquina para poner toda la contaminación encima de la Ciudad de México, la gente que piensa que no se les avisa con tiempo y que se pierde mucho dinero, imagínense el dinero que está perdiendo el América con el cambio de sede, con no estar en tu estadio, gente que dejará de ir", dijo.

Luego de que el partido se había cambiado para el jueves al "Coloso de Santa Úrsula", la situación ambiental que sigue en la capital mexicana obligó a mover el partido a Querétaro.

"Es para esa gente suspicaz, que se dé cuenta que no es el América, es la contaminación que hay en México, desafortunadamente es un mal momento y tenemos que salir disparados a Querétaro", expresó.

Por otra parte, consideró que perderán en lo deportivo, pues jugar en La Corregidora les quitará ciertos aspectos en los que podrían sacar ventaja ante el líder general.

"Es una gran ventaja jugar en el Azteca, con gente, nuestro estadio, la altura de la Ciudad de México a diferencia de ir a Querétaro, donde no hay altura, es una cancha neutral para todos, tan cerca están México y León de Querétaro, son cosas que no debe pensar la gente, América no hace más que jugar, listos para hoy o mañana", concluyó.

Luego de que el cuadro azulcrema cerró su preparación para este encuentro la víspera, este miércoles hicieron mínimo trabajo en cancha para evitar las actividades al aire libre y trabajaron más tiempo en el gimnasio.

Para este duelo, quedó descartado Edson Álvarez y el "Piojo" Herrera utilizará al mismo equipo que vio acción ante Cruz Azul, con Agustín Marchesín, Jorge Sánchez, Bruno Valdez, Emanuel Aguilera, Paul Aguilar, Guido Rodríguez, Mateus Uribe, Andrés Ibargüen, Renato Ibarra, Roger Martínez y Nicolás Castillo.