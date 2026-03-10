Con gol de Marušic, Lazio vence a Sassuolo
ROMA.- Un gol en el tiempo de descuento de Adam Marušic el lunes le dio a Lazio una victoria 2-1 sobre Sassuolo y puso fin a su racha de cuatro partidos sin ganar en la Serie A.
Marušic anotó de cabeza su primer gol de la temporada a los tres minutos después del tiempo regular.
Lazio no ganaba desde enero ni marcaba desde hacía más de un mes, pero Daniel Maldini abrió el marcador dos minutos después del saque inicial.
El hijo de la leyenda del AC Milan Paolo Maldini aprovechó un balón suelto para definir desde corta distancia.
Sin embargo, el extremo Armand Laurienté, igualó para Sassuolo justo antes del descanso con un disparo bien colocado desde 12 metros. Con ello elevó sus cifras recientes a dos goles y cuatro asistencias en sus últimos cuatro partidos de liga.
Lazio tuvo la mayor parte de las ocasiones, pero su falta de contundencia de cara al arco parecía condenarlo una vez más, hasta que Marušic apareció en los segundos finales.
El resultado hizo que el equipo de la capital subiera un puesto hasta el 10mo lugar, a un punto y un puesto de Sassuolo.
Fue apenas la segunda derrota en siete partidos para Sassuolo.
