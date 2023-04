Con goleada, Chivas se instala a la Fiesta Grande

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 29 (EL UNIVERSAL).- La noche de este sábado, el Guadalajara se impuso con una goleada de 4-1 a Mazatlán en el Estadio Akron, esto en la última fecha de la fase regular del Clausura 2023, lo que hizo que las Chivas clasifiquen directo a la liguilla.

Apenas en el minuto 11, Víctor Guzmán abrió el marcador tras un pase de Carlos Cisneros, pase que no desaprovechó el capitán rojiblanco y al 19, Alexis Vega disparó dentro del área, lo que dejó sin posibilidades al portero sinaloense y puso el 2-0. La dupla estaba siendo efectiva ante un Mazatlán que reaccionó dos minutos después y Andrés Montaño con un disparo de zurda venció al arquero y puso el 2-1, resultado que se fue al descanso.

Para el segundo tiempo, los locales continuaron con la posesión y se veían cómodos en a cancha, al 56 de tiempo corrido, llegó Fernando Beltrán con un remate de fuera del área y no perdonó, lo que puso a las Chivas con el 3-1, el partido continuó lento con cambios y faltas; sin embargo, el Guadalajara no dejó de insistir y al 75 Isaac Brizuela, tras una triangulación anotó el gol definitivo 4-1.

Con este triunfo, los dirigidos por Veljko Paunovic llegaron a 34 puntos, mismos que tienen las Águilas del América; así mismo se posicionaron en tercer lugar y reafirmaron que es el mejor torneo que tienen en 20 años; además la última vez que los Rojiblancos fueron campeones, terminaron en ese puesto en la tabla general, lo que cabalísticamente los llena de motivación.

Por su parte, el Mazatlán se quedó en último lugar de la competencia con 7 puntos sumados en todo el torneo.