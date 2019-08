Con mariachi reciben en SLP al Atlético de Madrid (VIDEO)

El Atlético de Madrid arribó durante la tarde de este viernes a un hotel ubicado en la zona poniente de la capital potosina, previo al partido amistoso que disputará mañana contra su filial, el Atlético de San Luis.

Alrededor de las 17:00 horas el conjunto español llegó a bordo de un autobús al hotel ubicado a un costado de Covalia, donde fue recibido con mariachi.

Decenas de aficionados acudieron al lugar para observar el arribo de los jugadores, algunos llevaban banderas del Atlético de San Luis.

El mexicano Héctor Herrera se tomó unos minutos para acercarse a la afición y fotografiarse con ella.

Previamente, en Orlando, integrantes del equipo hablaron con la prensa.

El mexicano Héctor Herrera aseguró en unas declaraciones a los medios de comunicación que se encontraba muy feliz y orgulloso de ir a su país con el Atlético de Madrid. "Estoy muy contento de estar en este club y estoy muy contento de poder ir a México con el Atlético de Madrid con una nueva ilusión, con muchas ganas y estoy orgulloso de representar a México en este gran club. Uno siempre se pone metas y para mí era un sueño jugar en LaLiga y qué mejor que hacer en un histórico como el Atlético de Madrid y estoy agradecido por la oportunidad".

Añadió que "cuando estuvimos en San Luis con la selección, el ambiente fue increíble. Desde que llegamos, en el aeropuerto, en el hotel... Era una locura. En el estadio el ambiente fue increíble, y el recuerdo que tengo de ahí es muy bonito. Espero que podamos repetir ese ambiente", subrayó.

CRÓNICA: ROMPEN CORAZONES

El Atlético de Madrid rompió corazones a su llegada esta tarde a San Luis Potosí, centro de México, donde un montón de hinchas esperaron desde temprano a los jugadores y a lo más que llegaron fue a fotografiarlos mientras recuperaban su equipaje del maletero del autobús.



Casi al filo de las 17.00 hora local (22.00 GMT) el entrenador argentino Diego Simeone recorrió con pose de artista de cine los 10 metros hasta la entrada del hotel donde pernoctará. Parecía cansado pero al final levantó un brazo y correspondió por cinco segundos al cariño de la gente.



El Atlético llegó a San Luis, en el centro de México, para jugar con el equipo local que acaba de subir a la Primera división y es la sucursal de los colchoneros en el fútbol de México.



Solo Simeone caminó por el pasillo sin equipaje. Sus futbolistas hicieron fila para identificar sus bultos al lado del autobús que se llevaron al hotel sin hacer caso a la gente ni a los mariachis que entonaron el himno del Atleti y par de canciones más.



El antes y después ocurrió al bajar el volante mexicano Héctor Herrera. Le dio la espalda a todos sin hacerle caso a los hinchas; un minuto después hizo caso a los desconsolados; dio media vuelta y sin ocuparse de sus maletas se bañó de pueblo.



"Me llevé una selfie, Herrera es tremendo tipo", dijo a Efe Daniel, un joven estudiante de secundaria que confesó ser seguidor del equipo español, aunque reconoció no saberse de memoria la posible alineación para el primer día de la Liga de España cuando enfrentará al Getafe.



No solo selfies. Herrera firmó camisetas, bufandas y banderas y aunque no habló, sí mostró una sonrisa ante quienes corearon su nombre y le gritaron piropos sin rencor porque se negó a formar parte de la selección mexicana en la pasada Copa Oro.



"Herrera eres el mejor", "Herrera, te amo", escuchó el volante que pujará por ganarse un puesto de titular en las Grandes Ligas del fútbol luego de haber dejado su sello de buen fútbol en el Oporto portugués.



Fue el único que con pose de jugador desequilibrante se desmarcó del grupo formado por aficionados de corazón roto que adoraron a los jugadores y fueron ignorados.



El Atlético atenderá a los medios esta noche y este sábado al mediodía jugará con el San Luis, que con ayuda de los colchoneros ganó los dos torneos del Ascenso en la pasada temporada y subió a la Primera división.

Foto: Atlético de Madrid

Por su parte, Saúl Ñíguez aseguró que "estamos encantados de tener a Héctor Herrera. Nos ayuda a abrirnos mercado en México. Tenemos suerte de estar en San Luis, donde tenemos nuestro equipo hermano, el Atlético de San Luis. Están haciendo las cosas muy bien y este año han conseguido su objetivo. Nos ilusiona abrirnos a este mercado y que nos conozcan en México", aseguró.