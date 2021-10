Con sticker de WhatsApp, se burlan de atleta tzotzil de Chenalhó

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., octubre 13 (EL UNIVERSAL).- Un joven atleta trail running de la etnia tzotzil, originario del municipio de Chenalhó, denunció que después de colgar una foto con su trabaje regional, al concluir una carrera, le hicieron un sticker, que ya circula masivamente por WhatstApp. Pablo Eduardo Pérez Hernández, de 23 años de edad y que ha corrido en varios estados de México, así como en Ucrania, Colombia y otros países, dijo que en una reciente carrera que se realizó en San Cristóbal de las Casas, decidió hacerlo con su traje regional, como lo hacen los tarahumaras.

Pero días después se percató que a través del WhatsApp circulaba un sticker donde se mofaban de él. En entrevista telefónica, el joven explicó que las personas que crearon el sticker podría ser que lo envidian, porque en el centro de Chenalhó sus conocidos los ven como un joven de buen carácter y que lo respetan porque "soy muy humilde".

Incluso cuando sale a correr a las montañas que rodean la cabecera municipal de Chenalhó, algunos pobladores lo han amenazado para que no transite por esos caminos. Pablo Eduardo, a quien le gustaría estudiar la carretera de educación física, considera que sus paisanos que crearon el sticker pueden pensar "que tengo mucho dinero porque he ido a correr a varios países", pero lo que no saben es que además de prepararse para la carrera, debe salir a botear en las carreteras y la plaza de Chenalhó para juntar dinero para comparar el boleto de avión y costear alimentación, transporte y hospedaje. Para completar los gastos de traslado hacia otros países, en algunas ocasiones cuenta con la ayuda de una tía que vive en Chenalhó, pero la mayor parte de los recursos lo obtiene al salir a la calle a pedir ayuda.

Por todo eso, Pablo Eduardo pide a WhatsApp que le ayude a eliminar el sticker que fue creado hace unos días, porque considera que es un forma de humillarlo y burlarse de los pueblos originarios de México. Cuenta que en una carretera en Huachinango, Puebla, se encontró a varios corredores tarahumaras que ataviados con sus trajes originarios realizaron la carrera, pero así han ido a representar a México a otros países.

Los que crearon el sticker "lo ven como algo gracioso", pero "como corredor indígena que soy les pido un gran favor de no difundir el sticker, que para mí no es gracioso, pero si en algún momento les he ofendido, les pido mucha disculpa a todos", suplica el atleta.