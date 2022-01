"Conade atenta contra libertad de expresión", acusa medallista olímpico

Los nuevos lineamientos marcados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (Conade), en donde se señala que para brindar las becas a los deportistas de alto rendimiento, deben abstenerse de criticar a la institución por redes sociales o entrevistas, no es más que un atentado a la libertad de expresión.

Así lo manifestó el medallista mexicano en Los Ángeles 84, Daniel Aceves: "Espero que se hayan equivocado en la redacción. Claramente transgrede un derecho humano tan básico como lo es la libertad de expresión.

"Pregunto, ¿qué persona decidirá cuál es una crítica adecuada y cuál no? Espero que las autoridades reconsideren este tema, que al final no suma", manifestó el también miembro del COM.