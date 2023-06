Conade sin justificación, las privó de un derecho, asegura abogado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 7 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana de natación artística a principios de mayo decidió actuar legalmente tras el retiro de becas económicas por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) hecho que no tiene justificación ante la ley.

Asesoradas por el abogado Luis Jiménez las nadadoras presentaron una demanda de amparo en contra de la determinación que hizo Conade al suspender las becas y este martes 6 de junio el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Agustín Tello Espíndola, concedió una suspensión provisional en el amparo.

"Regresando de Egipto un juez solicitó se presentaran para ratificar la firma (el viernes pasado) y ya fuimos notificados de que un juez nos otorgó una suspensión provisional para el efecto de que las atletas sigan recibiendo las becas y beneficios que tenían antes de la violación de este derecho", explicó el abogado del caso en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes.

Jiménez detalló que Conade tendrá que devolver las becas a las atletas porque "no he encontrado una justificación que le permita privar a las atletas de un derecho que se ganaron en los eventos en los que participaron en 2022", agregó que en la demanda presentaron en el juzgado "los depósitos de las becas y nunca hubo una justificación fundada del por qué de la cancelación".

El abogado remarcó que el organismo tendrá que hacerles el depósito a partir de junio, la cifra será lo correspondiente al resultado de cada atleta, va desde los 7 mil a 21 mil pesos, pero sí existe la posibilidad de que (posteriormente) reciban la cifra total de los primeros cinco meses del 2023; todo depende de la resolución final.

"El juez está ordenando que se le sigan pagando las becas a partir de este mes (junio), si resultáramos beneficiados con una sentencia al final del procedimiento entonces sí sería el pago retroactivo, por el momento estamos confiados en que tendremos una sentencia favorable en la suspensión después de la audiencia", indicó Jiménez.

Luis puntualizó que Conade tendrá hasta este jueves "para presentar un informe previo, posteriormente viene la audiencia incidental el próximo lunes y después se dicta la sentencia interlocutora respecto al tema de la suspensión, si se confirma la suspensión definitiva va a tener que empezar a pagar las becas a partir de ese momento".

Así que la Selección Mexicana de natación artística se encargará de exhibir una injusticia por parte de Conade.

"Se va a confirmar que indebidamente Conade las privó de un derecho, ese es el motivo de la litis, (su postura) les generó un agravio a las atletas y el juez así lo percibió porque es una clara violación", sentenció Jiménez.