Conade solicita a Paola Longoria justificación de viáticos por 1.6 mdp

La Conade emitió cartas para al menos 45 atletas, entrenadores, miembros de cuerpos multidisciplinarios, metodólogos y hasta funcionarios, en las que revelaban un adeudo conjunto de 38 millones 134 mil 898 pesos de recursos públicos que, según las misivas, no comprobaron.

La raquetbolista y múltiple medallista panamericana Paola Longoria, la marchista Guadalupe González y el corredor de fondo Juan Luis Barrios, son algunos de los atletas a quienes fueron mandadas estas cartas, de las cuales EL UNIVERSAL Deportes tiene copias, y que indicaban que los señalados debían liquidar los adeudos el pasado 5 de diciembre.

"Comprobé todos los eventos a los que fui. Muchos atletas, incluyéndome, tuvimos problemas con el responsable de comprobaciones de la antigua administración de Conade. Esa persona perdió los expedientes", justificó al respecto Longoria.

La versión de la raquetbolista coincide con la de otros deportistas señalados, incluida la squashista Samantha Terán, quien dice que comprobó los recursos.

Longoria también dijo que Samantha Salas, otra de las deportistas acusadas, habló con Israel Benítez, subdirector de alto rendimiento de la presente administración de la Conade y mano derecha de Ana Guevara, y éste recomendó a Salas y a otros atletas que no dieran entrevistas.

Se trató de contactar a Benítez para pedirle una postura, pero el funcionario no respondió a las llamadas, por lo que no fue posible tener una versión oficial de lo que sucede con estos supuestos adeudos hasta el momento.



Los deportistas que más deben:

Nombre / Disciplina / Monto en pesos

Juan Escobar-Lucha grecorromana-2,900,892.61

Paola Longoria-Raquetbol-1,665,810.04

Rodrigo Castillo-Karate-1,337,504.23

María Antonieta Gaxiola-Ciclismo-1,237,546.00

Omar Zepeda-Atletismo-779,875.36

Samantha Terán-Squash-621,141.56

Tania Arrayales-Esgrima-542,132.65

Joselito Velázquez-Boxeo-536,492.50

Juan Luis Barrios-Atletismo-483,632.46

Yadira Silva-Tenis de mesa-465,455.80