Concacaf afirma que se cumplieron protocolos en el partido de México

La Concacaf, a modo de respuesta a las declaraciones de Yon de Luisa, presidente de la FMF, aseguró que cumplieron con los protocolos adecuados para tratar de evitar los gritos discriminatorios en el juego México-Trinidad y Tobago.

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) aseguró que el partido ante Guatemala será a puerta abierta, pero advirtió que si los gritos se vuelven a presentar podría suspender el juego.

Aunque no dijo si castigaría a un equipo en lo particular, informó que quienes gritaron en el primer partido de la Copa Oro, fueron aficionados mexicanos.

"Concacaf está extremadamente decepcionada por el lenguaje discriminatorio utilizado por algunos de los aficionados de México durante su partido de la Copa Oro contra Trinidad y Tobago en el AT&T Stadium, el sábado, 10 de julio. El grito hacia el portero se escuchó a pesar de la importante campaña antidiscriminatoria de Concacaf realizada en las últimas semanas y extensos esfuerzos de la FMF para dejar claro que es inaceptable".

"También se escucharon gritos discriminatorios durante un partido amistoso de México en el mismo estadio en mayo. Los aficionados que participan en el grito están decepcionando a los muchos aficionados de México que quieren apoyar positivamente a su equipo. También están dañando la reputación de Dallas como una ciudad de fútbol, particularmente después de que en los recientes partidos amistosos de México en Atlanta, Nashville y Los Ángeles no hubo gritos discriminatorios".

PARTIDO VS GUATEMALA- "Sobre las recientes publicaciones relacionadas al próximo partido entre México y Guatemala, nos gustaría aclarar que este partido se llevará a cabo según lo programado, con la asistencia de aficionados. Concacaf continuará implementando su campaña antidiscriminación "Lo Que Está Mal, Está Mal", y si es necesario, activará sus protocolos que incluyen expulsar a los aficionados que se involucren en comportamientos discriminatorios y suspender el partido.

Invitamos a los aficionados a que dejen este grito en el pasado y se centren en hacer del fútbol un entorno positivo y acogedor para todos los aficionados y las comunidades".