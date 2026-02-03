Concacaf Champions Cup: Horario y canales para ver a clubes mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 3 (EL UNIVERSAL).- Este martes 3 de febrero comienza la actividad internacional de la Concacaf Champions Cup y tres clubes de la Liga MX entran en acción: Tigres, Pumas y América.

Los Pumas, subcampeones en la edición 2022, buscan acabar con una sequía de 11 años sin títulos y hoy inicia su camino en la Concachampions, fuera de casa frente al San Diego FC.

Las Águilas del América buscan acabar con una mala racha de 10 años sin poder ganar la Copa de Campeones de la Concacaf. Los Azulcrema tienen una deuda pendiente y es la conquista internacional. La Concachampions se les ha negado y volver al Mundial de Clubes es una obligación.

Misma situación para los Tigres, que a pesar de sus grandes inversiones, sólo han ganado una Copa de Campeones de la Concacaf (2020). Los felinos, con Guido Pizarro al frente, comienzan su andar contra el Forge FC de Canadá.

Los Rayados de Monterrey contra Xelaju FC y Cruz Azul frente a Vancouver FC, ambos de visitantes, debutan mañana en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Horario y dónde ver los partidos de hoy, martes 3 de febrero

América, Pumas y Tigres se presentan esta noche en la Concacaf Champions Cup. Aquí te dejamos los horarios y canales para ver los partidos de la Concachampions

Forge FC vs Tigres/ 18:00 horas/ Fox ONE y Fox +

Deportivo Olimpia vs América/ 20:00 horas/ Fox ONE y Fox +

San Diego FC vs Pumas/ 22:00 horas/ Fox ONE y Fox.