Concacaf define los duelos para el octagonal rumbo a Qatar

Ya están clasificados las seis selecciones que disputarán los tres puestos que faltan para completar el octagonal final de la Concacaf rumbo a Qatar 2022. Hasta el momento, para la última fase de la eliminatoria están clasificados los equipos de México, Estados Unidos, Honduras, Costa Rica y Jamaica.

Todo estos equipos entraron al octagonal por su posición en el ranking de la FIFA. Después de que concluyera la primera fase de la eliminatoria, estos serán los duelos a visita recíproca que decidirán a las tres selecciones faltantes: San Kitts & Nevis vs. El Salvador. Haití vs. Canadá.

Panamá vs. Curazao.

El duelo de ida se jugará el 12 de junio y la vuelta el 15. Los ganadores de las serie se integrarán a la última ronda de clasificación que iniciará en septiembre. El técnico mexicano Jacques Passy, quién estaba a cargo del equipo de República Dominicana, quedó fuera de sus aspiraciones mundialistas al quedar en segundo lugar de su grupo. Dominicana perdió su último juego 3-0 ante Panamá.