Concluye el Serial Campo Traviesa CAFA

Con una destacada participación de corredores, este pasado domingo se llevó a cabo el cierre del Serial Campo Traviesa 2026 CAFA, con la realización de la tercera y última fecha en el paraje de El Valle de Palomas, ubicado en el municipio de Armadillo de los Infante.

La competencia reunió a más de 150 atletas, quienes tomaron parte en las distancias de 5 kilómetros libre y 10 kilómetros general, en un exigente recorrido que puso a prueba la resistencia y preparación de los participantes, además de ofrecer un atractivo escenario natural para el desarrollo de la prueba.

En lo que respecta a la distancia de 10 kilómetros general, el triunfo fue para Sebastián de Jesús Alonso Delgado, quien se quedó con el primer lugar al detener el cronómetro en 40 minutos con 01 segundo, consolidándose como el mejor corredor de la jornada. El segundo puesto fue para José Luis Vázquez Reyes, quien cruzó la meta con un tiempo de 40:58, mientras que el tercer lugar correspondió a Cruz Alejandro Medina Saucedo, con un registro de 41:09.

Completando los primeros lugares de la clasificación general, Omar Carrizalez Escobedo finalizó en la cuarta posición con 41:32, seguido por Angelo Javier Pardo Pérez, quien ocupó el quinto sitio con un tiempo de 42:20. En sexto lugar llegó Francisco Daniel Correa Milán (42:45), séptimo Rubén Ruiz Bárcenas (43:58), octavo Santiago Saldaña (44:05), noveno Enrique Benavente Espinosa (44:12) y décimo Humberto Ortiz Flores (44:20).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí