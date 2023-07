Confiesa Raúl Jiménez que le gustaría volver con las Águilas

México.- Desde hace ocho años, el delantero Raúl Jiménez cumplió el sueño de cualquier futbolista mexicano y abandonó la Liga MX para jugar en Europa. Allá se convirtió en un goleador de élite y se afianzó en Selección Mexicana; sin embargo, en Coapa sueñan con su regreso y según el ‘Lobo azteca’, la idea de volver al club que lo vio nacer no está alejada de la realidad.

“Recuperándome de la operación, algo sencilla, me tiene de cuatro a seis semanas para volver a jugar. Y bueno, esperar. Tengo un año de contrato con Wolves, si lo tengo que cumplir lo voy a cumplir porque estoy muy contento con toda la gente, la afición y el equipo siempre me han tratado de manera increíble” declaró Jiménez en entrevista con TUDN.

Asimismo, el canterano águila fue cuestionado sobre su regreso al América y confesó que, si bien ahora su cabeza está en la Premier League, no descarta volver a vestir la camiseta azulcrema.

“Siempre están esos rumores y más en esta época del año. Cuando son los fichajes salen muchas cosas de diferentes equipos, pero bueno, en mi cabeza está seguir en Inglaterra, seguir en el máximo nivel y sé que puedo seguir haciéndolo, sé que tengo las capacidades para para hacerlo y espero que ahora con esta operación que me hice pueda seguir mejorando. Pero sí, en un futuro tal vez, me veo regresando al América porque es algo que me gustaría y sé que sería algo muy bueno para terminar mi carrera”, confesó Raúl.