Confirman que Irak jugará en Monterrey

México.- Dentro de un par de semanas, la ciudad de Monterrey recibirá el repechaje que entregará un boleto a la Copa del Mundo 2026. Uno de los países involucrados en esta eliminatoria es Irak, que, debido al cierre del espacio aéreo en su país por los conflictos bélicos en Medio Oriente, llegó a poner en duda su presencia en territorio mexicano por problemas en el proceso de visado para sus futbolistas.

Hace unas semanas, la Federación Iraquí solicitó considerar un cambio de sede o la reprogramación del repechaje en Monterrey; sin embargo, Gabriela Cuevas, representante de México ante la FIFA para la Copa del Mundo, aseguró que la gran mayoría de los jugadores iraquíes ya cuentan con las visas para entrar al país.

"Tendremos los partidos de repechaje con la selección iraquí. Sí hubo algunos problemas derivados del conflicto (en Medio Oriente) para emitir las visas porque se hace conforme a la normatividad, es decir, aunque sean jugadores, ellos deben ir a tramitar su visa, pero se están haciendo todos los trabajos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para emitir las visas correspondientes.

La información que yo tengo es que la mayoría ya cuentan con visa para venir al país", declaró en un evento en el Palacio Postal.

